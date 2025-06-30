В УрФУ рассказали об отказе от Болонской системы

УрФУ активно готовится к отказу от Болонской системы образования. Об этом журналистам рассказал врио ректора Илья Обабков.
"Мы будем активно участвовать в этом процессе. Будет введена нормативная рамка с интерпретацией на местах. Планируется, что после реформы будут высшее образование и специализированное высшее образование. Я уверен, что, например, большинство айтишников можно готовить за четыре года.
Таким образом, вузы получат определенные гибкость и экспериментальность. Многое будет решать запрос от работодателей, партнеров и студентов. У нас есть рабочая группа, которая занимается интерпретацией реформы. В 2026 — 2027 году пройдем", — сказал он.
В начале января 2025 года Минобрнауки России заявляло, что российские университеты перейдут на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. В феврале глава ведомства Валерий Фальков представил черновой вариант новой системы. Большинство студентов будут учиться от четырех до шести лет, а дальнейшее специализированное образование понадобится лишь небольшой части специалистов. Первые два года во всех вузах станут преподавать «ядро образовательной программы». Магистратура будет предусматривать четыре трека, из которых два будут доступны только при наличии совпадающего по профилю базового образования.
Екатерина Землянская, Валентина Попова.