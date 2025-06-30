В Омске вновь задержали утренние рейсы в Сочи, Москву и Санкт-Петербург

Утром 30 июня в Омском аэропорту произошли сбои в расписании сразу нескольких авиарейсов. Как минимум шесть самолетов вылетели с опозданием, еще два рейса остаются задержанными.
Среди наиболее заметных нарушений — рейс авиакомпании «Победа» в Москву, отправленный в 06:07 вместо заявленного времени — 05:10. Рейсы «Аэрофлота» в Шереметьево также не уложились в график: первый из них состоялся в 06:39 (вместо 05:50), второй — в 08:20 (вместо 07:05).
Незначительная задержка — на 25 минут — коснулась рейса авиакомпании «Россия», следовавшего в Санкт-Петербург. Ещё один рейс «Аэрофлота» в Москву был выполнен в 08:44 вместо 08:05, а борт «Уральских авиалиний» отправился в столицу в 09:24 (ранее планировалось на 08:30).
Наибольшее опоздание зафиксировано у рейса авиакомпании «Северный ветер» в Сочи — вылет перенесли почти на пять часов и состоялся только в 13:25 вместо 08:40. Причиной стало позднее прибытие воздушного судна из Сочи. Также задержан рейс S7 Airlines в Новосибирск — новый вылет запланирован на 14:25 вместо 13:10.
Пассажиров просят уточнять информацию о статусе рейсов на онлайн-табло аэропорта и быть готовыми к возможным изменениям.
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