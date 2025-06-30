В Омске вновь задержали утренние рейсы в Сочи, Москву и Санкт-Петербург

Среди наиболее заметных нарушений — рейс авиакомпании «Победа» в Москву, отправленный в 06:07 вместо заявленного времени — 05:10. Рейсы «Аэрофлота» в Шереметьево также не уложились в график: первый из них состоялся в 06:39 (вместо 05:50), второй — в 08:20 (вместо 07:05).