Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд

«Как и ожидалось, сегодня в столице обновлён суточный рекорд низкого атмосферного давления. Ещё никогда, за всю почти полуторавековую историю наблюдений за погодой в Москве, атмосферное давление в последний день июня не было таким низким — к 10 часам утра барометры на базовой метеостанции города, ВДНХ, показали 728,3 миллиметра ртутного столба, что уже на 0,1 миллиметра ртутного столба ниже прежнего рекорда, установленного в этот день 45 лет назад», — рассказал Леус.