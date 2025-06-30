Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в понедельник опустилось до 728,3 миллиметра ртутного столба, став самым низким за всю историю наблюдений для 30 июня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Как и ожидалось, сегодня в столице обновлён суточный рекорд низкого атмосферного давления. Ещё никогда, за всю почти полуторавековую историю наблюдений за погодой в Москве, атмосферное давление в последний день июня не было таким низким — к 10 часам утра барометры на базовой метеостанции города, ВДНХ, показали 728,3 миллиметра ртутного столба, что уже на 0,1 миллиметра ртутного столба ниже прежнего рекорда, установленного в этот день 45 лет назад», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что показания барометров продолжают падать, так что точное значение нового рекордного достижения станет известно лишь к концу дня.
«Рост показаний барометров ближайшие дни продолжиться, однако в норму атмосферное давление вернётся лишь к началу выходных», — уточнил Леус.