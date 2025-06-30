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«Вот тут еще пройдись пылесосом»: в Приморье пингвин помог водолазу прибраться в аквариуме

В Приморье пингвин взял на контроль уборку в океанариуме.

Источник: Приморский океанариум

В Приморском океанариуме развернулась необычная операция по очистке дна. Водолаз вооружился эжектором — специальным устройством для удаления ила и мусора, а пингвин Гумбольдта взял на себя роль строгого, но справедливого консультанта. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу океанариума.

На опубликованном видео видно, как пингвин кружил вокруг работающего дайвера и активно «комментировал» его действия — резко нырял, тыкался клювом в особо загрязненные участки и даже пытался поправить шланг ластами. Если водолаз пропускал угол, пингвин тут же указывал на недочет и ждал, пока тот исправится..

Ученые отмечают, что пингвины Гумбольдта — любопытные и социализированные животные.

Думается, что сотрудникам океанариума можно уже составлять для помощников график дежурств.

А посетители океанариума были в восторге — редкий случай, когда уборка превратилась в захватывающее шоу!