«Вот тут еще пройдись пылесосом»: в Приморье пингвин помог водолазу прибраться в аквариуме

На опубликованном видео видно, как пингвин кружил вокруг работающего дайвера и активно «комментировал» его действия — резко нырял, тыкался клювом в особо загрязненные участки и даже пытался поправить шланг ластами. Если водолаз пропускал угол, пингвин тут же указывал на недочет и ждал, пока тот исправится..