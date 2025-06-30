Более половины россиян довольны уровнем зарплаты, показал опрос

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Более половины (56%) граждан РФ довольны уровнем своей заработанной платы, 79% опрошенных в целом удовлетворены основной работой, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Почти 80% россиян нравится их работа, больше всего они довольны графиком (43%), коллективом (39%) и локацией места работы (28%). Карьерные перспективы привлекают всего 9% опрошенных.
По результатам опроса, 56% граждан РФ довольны своим ежемесячным доходом. В среднем россияне считают заработанную плату 120 тысяч рублей соответствующей для специалиста в их квалификации.
Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, девять из десяти (92%) россиян оценивают материальное положение своей семьи как очень хорошее или хорошее.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 24 мая 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет; количество работающих респондентов — 994 человек. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.