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Ушел из жизни известный прикамский журналист

Из жизни ушел журналист и автор книги очерков «Остров невезения» Геннадий Селиванов.

Источник: Портал "Проза.ру"

Об этом сообщает Пермское краевое отделение Союза журналистов России. Ему было 72 года. Церемония прощания состоится 1 июля в Александровске.

Как отмечает СЖ, трудовой путь Геннадия Селиванова начался в Александровске в газете «Боевой путь». Затем он работал корреспондентом газеты «Звезда» по Верхнекамью, руководил службой репортеров, несколько лет был редактором газеты «Березниковский рабочий». Лауреат краевых и всероссийских профессиональных конкурсов. За книгу очерков «Остров неверия» Геннадию Селиванову была присуждена премия Союза журналистов России.