Ушел из жизни известный прикамский журналист

Как отмечает СЖ, трудовой путь Геннадия Селиванова начался в Александровске в газете «Боевой путь». Затем он работал корреспондентом газеты «Звезда» по Верхнекамью, руководил службой репортеров, несколько лет был редактором газеты «Березниковский рабочий». Лауреат краевых и всероссийских профессиональных конкурсов. За книгу очерков «Остров неверия» Геннадию Селиванову была присуждена премия Союза журналистов России.