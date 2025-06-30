УрФУ пересмотрит подходы к иностранным студентам

В УрФУ намерены пересмотреть подходы к адаптации иностранных студентов. Об этом заявил врио ректора вуза Илья Обабков, отвечая на вопрос ЕАН о большом количестве ЧП с иностранцами.
«У нас 5 тыс. иностранных студентов. Не может быть, чтобы с ними не было каких-то инцидентов. Это задача проректора по работе с иностранцами, команды и института. Будет пересмотр адаптивных программ. Это положительный мировой опыт. У нас же с вами школьное образование было другим, плюс есть языковой барьер. Количество иностранных студентов будет подрастать. Но будут и более высокие требования, которые приведут к более высоким результатам студентов», — отметил Обабков.
ЕАН сообщал, что на протяжении последних нескольких лет число конфликтных ситуаций и происшествий со студентами из иностранных государств увеличилось. В частности, летом 2023 года город потрясло убийство аспиранта из Габона Франсуа Нджелассили. Также на слуху история о туркменском студенте УрФУ Ишангулы Ярашгулыеве. Весной 2023 года он своевременно подал документы для продления визы в отдел по международным связям университета, однако по неизвестной причине представители вуза не приняли мер для пролонгирования разрешения. В результате студента чуть было не выдворили из России накануне получения диплома.
Екатерина Землянская.