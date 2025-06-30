УрФУ пересмотрит подходы к иностранным студентам

«У нас 5 тыс. иностранных студентов. Не может быть, чтобы с ними не было каких-то инцидентов. Это задача проректора по работе с иностранцами, команды и института. Будет пересмотр адаптивных программ. Это положительный мировой опыт. У нас же с вами школьное образование было другим, плюс есть языковой барьер. Количество иностранных студентов будет подрастать. Но будут и более высокие требования, которые приведут к более высоким результатам студентов», — отметил Обабков.