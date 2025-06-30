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Специалист назвала неожиданные последствия сколиоза

Невролог Демьяновская: сколиоз может нарушить работу легких.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Деформация позвоночника может нарушить работу легких и отрицательно повлиять на сердечно-сосудистую систему. Как сообщила невролог Екатерина Демьяновская в беседе с NEWS.ru, сколиоз может вызвать психологические расстройства.

— Деформация грудной клетки серьезно влияет на дыхательную функцию. Из-за ограниченного пространства для легких, особенно при вдохе, возникают проблемы с дыханием, уменьшается объем вдыхаемого воздуха, появляется одышка, — подчеркнула врач. Искривленный позвоночник может стать причиной проблем с сердцем, таких как нарушение ритма и высокое давление. Также могут возникнуть проблемы с животом, депрессию и тревогу. Специалист рекомендует гулять пешком по 15−20 минут в день. Это позволит избавиться от болей в спине. Важно правильно ставить ногу при ходьбе — с пятки на носок.