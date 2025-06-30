Специалист назвала неожиданные последствия сколиоза

— Деформация грудной клетки серьезно влияет на дыхательную функцию. Из-за ограниченного пространства для легких, особенно при вдохе, возникают проблемы с дыханием, уменьшается объем вдыхаемого воздуха, появляется одышка, — подчеркнула врач. Искривленный позвоночник может стать причиной проблем с сердцем, таких как нарушение ритма и высокое давление. Также могут возникнуть проблемы с животом, депрессию и тревогу. Специалист рекомендует гулять пешком по 15−20 минут в день. Это позволит избавиться от болей в спине. Важно правильно ставить ногу при ходьбе — с пятки на носок.