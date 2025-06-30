Футболист Федор Кудряшов не смог вернуться в большой спорт из-за возраста

Бывший футболист известных российских команд и национальной сборной, уроженец поселка Мамакан Бодайбинского района Приангарья Федор Кудряшов рассказал о неудавшихся попытках вернуться в профессиональный спорт. 38-летний спортсмен обращался в команды Первой лиги с просьбой о просмотре, однако представители большинства клубов не отвечали на звонки и сообщения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеканал «МАТЧ ТВ» (16+).