Футболист Федор Кудряшов не смог вернуться в большой спорт из-за возраста

Бывший футболист известных российских команд и национальной сборной, уроженец поселка Мамакан Бодайбинского района Приангарья Федор Кудряшов рассказал о неудавшихся попытках вернуться в профессиональный спорт. 38-летний спортсмен обращался в команды Первой лиги с просьбой о просмотре, однако представители большинства клубов не отвечали на звонки и сообщения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеканал «МАТЧ ТВ» (16+).
Федор Кудряшов подчеркнул, что был готов взять все риски на себя.
«Я предлагал вариант: если по итогам просмотра подпишем контракт, и я вдруг получу травму, то зарплату мне платить не нужно, лечение я тоже готов был оплатить за свой счет», — заявил футболист.
По словам спортсмена, клубы не хотели брать его на просмотр из-за возраста. Федор Кудряшов также заявил, что теперь точно не планирует возвращаться в большой футбол и намерен проявить себя «в другом направлении».
Напомним, 24 июня завершился сезон 2024/2025 Российской премьер-лиги. В матче между командами «Спартак» и «Химки» победную точку поставил полузащитник красно-белых, уроженец Иркутска Роман Зобнин, забив пятый безответственный гол. Этот мяч стал для хавбека москвичей 16-м в карьере за «Спартак».