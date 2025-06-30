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В Красноярском крае продается дача с готовым бизнесом за 25 миллионов рублей

На берегу Красноярского моря выставлена на продажу дача с действующим бизнесом по цене 25 миллионов рублей.

На берегу Красноярского моря выставлена на продажу дача с действующим бизнесом по цене 25 миллионов рублей. Объявление размещено на платформе «Элитный Красноярск».

Участок площадью 30 соток расположен в селе Даурск Балахтинского района, прямо на первой линии у воды. Среди преимуществ объекта — выход на пляж, живописные виды и удобное место для парковки.

На территории находятся двухэтажный дом и ангар, которые можно сдавать в аренду туристам и организаторам мероприятий. В доме выполнен качественный ремонт, имеется вся необходимая мебель и техника. Подъезд к даче асфальтирован, а также установлен шлагбаум для обеспечения безопасности.

Продавец подчеркивает инвестиционную привлекательность данного предложения, отмечая, что стоимость недвижимости у воды постоянно растет, а спрос на аренду в таких местах остается высоким.

Ранее в окрестностях Красноярска продавался уникальный коттедж с японской купелью и системой видеонаблюдения за 59 миллионов рублей.