В Красноярском крае продается дача с готовым бизнесом за 25 миллионов рублей

На территории находятся двухэтажный дом и ангар, которые можно сдавать в аренду туристам и организаторам мероприятий. В доме выполнен качественный ремонт, имеется вся необходимая мебель и техника. Подъезд к даче асфальтирован, а также установлен шлагбаум для обеспечения безопасности.