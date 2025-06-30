Поврежденные окна лицея восстановили в Таганроге после падения обломков БПЛА

В Таганроге восстановили окна лицея № 28, поврежденные после падения обломков БПЛА. Об этом 30 июня в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Наши предприниматели проявили себя с лучшей стороны. Все восемь стеклопакетов в лицее уже восстановлены, — написала Светлана Камбулова.
Кроме этого, до конца недели планируют завершить восстановление поврежденных стекол и стеклопакетов в квартирах домов в переулке Трудовых резервов, 2 и 2/1, а также на улице Свободы, 22.
Напомним, в ночь с 24 на 25 июня в Таганроге силы ПВО обезвредили БПЛА. После этого обломки летательного аппарата упали в районе улицы Спортивной. Ущерб получили двенадцать стекол и десять стеклопакетов в многоквартирных домах, а также восемь окон в здании лицея № 28.
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