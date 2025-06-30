Карнавал и ползунковые забеги: красноярцев позвали на День семьи, любви и верности

Не обойдется семейный праздник и без традиционных ползунковых забегов. В этом году они пройдут под лозунгом «Будущие богатыри Сибири». Принять участие можно в трех возрастных категориях: 6−8 месяцев, 9−12 месяцев и 13−18 месяцев. Зарегистрироваться на забег необходимо по ссылке. Старт запланирован на 17:00.