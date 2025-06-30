Карнавал и ползунковые забеги: красноярцев позвали на День семьи, любви и верности

Об этом сообщили в мэрии.
В этом году фестиваль раскроет концепцию «Семья — сердце Сибири». Начнется празднование с лектория, где спикеры проведут тренинги и дискуссии, направленные на решение семейных вопросов и разных подходов к воспитанию детей.
В 15:30 пройдет мастер-класс, на котором любой желающий сможет сделать воздушного змея своими руками, а после запустить игрушку в небо.
В 16:00 начнется яркий карнавал «Души Сибири». Принять участие в нем могут все красноярские семьи. Для этого необходимо подготовить образ, соответствующий одной из трех номинаций:
«Сибирские умельцы». Яркая интерпретация национального стиля сибирской местности с предметами ремесленников. Участники могут добавить детали в виде лент, вышивки или подвесок; «Реки Сибири». Подойдут образы речных персонажей с использованием в одежде оттенков синего и голубого цветов, блесток с прозрачными тканями для имитации водной глади; «Богатство тайги». Созданный костюм должен передавать образ садовода, земледельца, жителя леса или сибирского зверя. Подойдут ткани из льна, хлопка или шерсти.
Победителей определят сразу после демонстрации костюмов. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке до 4 июля.
Не обойдется семейный праздник и без традиционных ползунковых забегов. В этом году они пройдут под лозунгом «Будущие богатыри Сибири». Принять участие можно в трех возрастных категориях: 6−8 месяцев, 9−12 месяцев и 13−18 месяцев. Зарегистрироваться на забег необходимо по ссылке. Старт запланирован на 17:00.
Параллельно с масштабными событиями фестиваля будут работать интерактивные площадки, фотозоны, выставка фотографий «Аллея поколений», а также зоны отдыха для разных возрастов.
Завершится фестиваль танцевальным флешмобом «Танцуй, Сибирь!» и выступлением кавер-группы «Красный Яр».