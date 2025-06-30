Как в Беларуси создают новую картошку, которая не боится болезней: узнали у ученых

Фитофтора, как уточнила ученый, есть во всех регионах мира, где есть картошка. Продуктивность восприимчивых к заболеванию сортов снижается в 1,5−2 раза, но при этом можно потерять половину или больше урожая, но даже тот картофель, который получается собрать, при хранении будет гнить. Также, как известно, патогенный грибок выделяет токсины, поэтому сильно пораженные клубни становятся к употреблению непригодными. Вспышка фитофтороза в нашей стране происходит каждые два-три года. Интересно, что порой достаточно двух-трех пораженных растений в сезон, чтобы все поле было заражено.