Национальному парку «Красноярские Столбы» посвятили почтовую марку

На марке изображена скала Китайская стенка в Такмаковском районе, на полях блока — окрестности национального парка и обитающие там глухарь и лисица. Почтовый блок вышел общим тиражом 18 000 экземпляров, его номинал — 200 ₽.
Презентовали новую марку на церемонии специального гашения.
Приобрести юбилейную марку можно в салоне «Филателия» по адресу: г. Красноярск, ул. Мира, д. 102. Здесь же можно бесплатно поставить на почтовую продукцию уникальный оттиск художественного штемпеля.
«Символично, что на почтовой марке, посвящённой 100-летию национального парка, изображена одна из знаковых скал — Китайская стенка в Такмаковском районе, которая считается самым древним выходом сиенита на всей территории “Красноярских Столбов”. Но всё же главной нашей ценностью являются люди, ведь вековой юбилей отмечает именно природоохранная организация. Всё это время на заповедной территории сохраняется биологическое и ландшафтное разнообразие, проводятся научные исследования, развивается познавательный туризм и ведётся большая работа в области экологического просвещения», — подчеркнул директор национального парка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков.