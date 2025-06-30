Национальному парку «Красноярские Столбы» посвятили почтовую марку

«Символично, что на почтовой марке, посвящённой 100-летию национального парка, изображена одна из знаковых скал — Китайская стенка в Такмаковском районе, которая считается самым древним выходом сиенита на всей территории “Красноярских Столбов”. Но всё же главной нашей ценностью являются люди, ведь вековой юбилей отмечает именно природоохранная организация. Всё это время на заповедной территории сохраняется биологическое и ландшафтное разнообразие, проводятся научные исследования, развивается познавательный туризм и ведётся большая работа в области экологического просвещения», — подчеркнул директор национального парка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков.