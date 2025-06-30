Причиной массового отравления в омском лагере «Орлёнок» стал один сотрудник

Сразу после первых сообщений о заболевших ребятах в «Орлёнке» начала работать межведомственная комиссия. В проверке участвовали Роспотребнадзор, Минздрав, Минобразования и управление молодёжной политики. Лагерь временно закрыли, а за всеми детьми организовали меднаблюдение.