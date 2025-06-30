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Причиной массового отравления в омском лагере «Орлёнок» стал один сотрудник

Виновник уже уволен.

Источник: Om1 Омск

Безопасность в детских лагерях Омской области усилят после истории с норовирусом в «Орлёнке». Такое поручение губернатор Виталий Хоценко дал на оперативном совещании с главами районов.

Сразу после первых сообщений о заболевших ребятах в «Орлёнке» начала работать межведомственная комиссия. В проверке участвовали Роспотребнадзор, Минздрав, Минобразования и управление молодёжной политики. Лагерь временно закрыли, а за всеми детьми организовали меднаблюдение.

«Экспертиза выявила, что источником стал один из сотрудников, заболевший норовирусом. От работы он отстранен, в отношении администрации лагеря и работника будут применены меры, предусмотренные законодательством», — рассказал Виталий Хоценко.

Учреждение прошло дезинфекцию и с 23 июня вновь принимает смены: последние инспекции не нашли нарушений в питании и санитарии. Одновременно для директоров лагерей провели серию семинаров, а специалисты выезжают на места с внеплановыми проверками.

Родителям, дети которых вынуждены были прервать отдых, предложат компенсацию.