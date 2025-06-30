В челябинском транспорте внедряют оплату по QR-коду

Что касается транспорта частных перевозчиков, то в первую очередь с новой системой постараются охватить маршруты, на которых есть проблемы с оплатой проезда — например, там, где валидаторов нет, или он сломан, или же водитель его просто спрятал. Цели тут похожие — сократить очередь к валидаторам, повысить комфорт пассажиров, а также сократить издержки предприятий.