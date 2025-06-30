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В челябинском транспорте внедряют оплату по QR-коду

Это позволит пассажирам моментально оплачивать проезд и не толпиться в очереди у валидатора.

Источник: Freepik

В общественном транспорте Челябинска внедряется система моментальной оплаты проезда по QR-коду. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров в своем телеграм-канале.

Специальные таблички с QR-кодами размещаются в разных частях салона транспорта. Это позволит пассажирам сразу проходить в салон и оплачивать проезд, а не толпиться в очереди у валидатора.

«Таблички невозможно подменить, они имеют уникальный код, по которому водитель на своём смартфоне видит каждую оплату. Для КРС предоставляется доступ к истории поездок через специальное приложение», — написал Александр Егоров.

На данный момент систему оплаты внедрили в 42 единицах транспорта на маршрутах № 3, 85 и 141. В ближайших планах ее расширят еще на десяток маршрутов.

Что касается транспорта частных перевозчиков, то в первую очередь с новой системой постараются охватить маршруты, на которых есть проблемы с оплатой проезда — например, там, где валидаторов нет, или он сломан, или же водитель его просто спрятал. Цели тут похожие — сократить очередь к валидаторам, повысить комфорт пассажиров, а также сократить издержки предприятий.