Александр Ведерников принял участие в расширенном заседании КСП

Расширенное заседание коллегии КСП Иркутской области прошло под председательством Юлии Махтиной. В нем участвовали спикер Законодательного Собрания Приангарья Александр Ведерников, депутаты регионального парламента, представители правительства, прокуратуры и Следственного управления.
Участники заслушали отчет о результатах проверки законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в 2023—2024 годах.
— Недостатки в дорожной сфере болезненно ощущают все. Доля средств, выделяемых на содержание региональных дорог, в общем объеме дорожного фонда ежегодно увеличивается. Но этого недостаточно, чтобы достичь плановых показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — отметил Александр Ведерников.
По данным председателя КСП Юлии Махтиной, общая протяженность дорожной сети регионального, межмуниципального и местного значения в Приангарье составляет 29,5 тысяч км, из них 17,5 тысяч км — местные дороги. Объем финансирования на их содержание ежегодно растет — с 3 млрд рублей в 2021 году до 6,5 млрд рублей в 2024 году.
Однако в 2023 году плановое финансирование составило лишь 35% от расчетной потребности, а в 2024 году — 51%. Фактическое исполнение достигло 32% и 34% соответственно. Из-за недофинансирования в нормативном состоянии к концу 2023 года находилось 39,5% дорог, а к началу 2025 года — 41%.
В связи с этим Александр Ведерников предложил перевести финансирование содержания дорог на систему государственных заданий за счет регионального бюджета.
— Есть субъекты СФО, где расходы на содержание дорог выведены из дорожного фонда. Эти средства можно направить на капремонт, строительство дорог и мостов, а содержание проводить из бюджета за счет государственных заданий. Надо поискать лучшие практики в других регионах, — пояснил спикер ЗС.
Также на заседании обсудили результаты проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2024 году на оказание медицинской помощи онкологическим больным. Как сообщила аудитор КСП Ольга Ризман, в Иркутской области снижается выявляемость заболевания на ранних стадиях и растет число запущенных случаев.
— Это одна из самых чувствительных тем, поскольку речь идет о здоровье и жизни людей. На сессии 2 июля на правительственном часе мы будем обсуждать тему совершенствования оказания онкологической помощи, в том числе раннее выявление, достаточность лекарственного обеспечения, доступность диагностики и лечения. Эта аудиторская проверка поможет нам более предметно поговорить о проблематике и сделать правильные выводы, — подчеркнул Александр Ведерников.
Он также предложил КСП оперативно изучить успешный опыт других регионов, особенно в Сибирском федеральном округе.