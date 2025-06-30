Александр Ведерников принял участие в расширенном заседании КСП

— Это одна из самых чувствительных тем, поскольку речь идет о здоровье и жизни людей. На сессии 2 июля на правительственном часе мы будем обсуждать тему совершенствования оказания онкологической помощи, в том числе раннее выявление, достаточность лекарственного обеспечения, доступность диагностики и лечения. Эта аудиторская проверка поможет нам более предметно поговорить о проблематике и сделать правильные выводы, — подчеркнул Александр Ведерников.