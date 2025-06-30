Виталий Хоценко объявил о старте конкурса на звание «Молодежная столица региона»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о начале регионального конкурса на присуждение почетного звания «Молодежная столица Омской области». Проект поможет поддержать молодежные инициативы даже в самых отделенных уголках Омской области. Как отметил глава региона, инициатива станет логическим продолжением федерального проекта, в рамках которого Омск носит звание Молодежной столицы России в 2025 году.
«Сегодня мы запускаем региональный конкурс на присуждение звания “Молодежная столица Омской области”. Его участниками станут муниципалитеты региона. По итогам определится район, который следующий год проведет в этом почетном статусе. Убежден, что конкурс станет достойным наследием федерального звания, в котором Омск проводит весь 2025 год. Прошу всех глав активно включиться в эту работу и подготовить заявки», — заявил Виталий Хоценко.
Новый ежегодный отбор позволит укрепить достигнутые результаты и активно развивать молодежную политику в муниципальных образованиях области. Победа в конкурсе даст муниципалитету возможность получить адресную поддержку для реализации собственных проектов в сфере молодежной политики. Кроме того, в Омской области появится своя Молодежная столица.
Все муниципалитеты Омской области приглашаются принять участие в конкурсе. Победитель получит не только престижный статус, но и поддержку лучших молодежных инициатив на региональном уровне, а также широкое общественное признание. Заявки на участие принимаются до 28 июля 2025 года. Район-победитель будет назван 4 ноября, в День народного единства, в рамках Форума сельской молодежи.