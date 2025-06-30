Виталий Хоценко объявил о старте конкурса на звание «Молодежная столица региона»

«Сегодня мы запускаем региональный конкурс на присуждение звания “Молодежная столица Омской области”. Его участниками станут муниципалитеты региона. По итогам определится район, который следующий год проведет в этом почетном статусе. Убежден, что конкурс станет достойным наследием федерального звания, в котором Омск проводит весь 2025 год. Прошу всех глав активно включиться в эту работу и подготовить заявки», — заявил Виталий Хоценко.