В Самаре автобусы № 2, № 24 и № 41 поедут по измененным маршрутам

В связи с дорожными работами на улице Первомайской временно изменены маршруты движения трёх автобусов. Об этом сообщили в транспортной компании.
Новые схемы движения:
Автобус № 2: проспект Ленина → улица Осипенко → улица Ново-Садовая;
Автобус № 24: улица Мичурина → улица Полевая → проспект Ленина;
Автобус № 41: улица Осипенко → улица Ново-Садовая.
Изменения будут действовать до завершения ремонтных работ.
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