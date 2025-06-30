Кабачковая икра и томатная паста из России попали под запрет продаж в Беларуси

Под запретом оказалась томатная паста от «Буздякского консервного комбината» (Уфа, Россия). В составе продукта была обнаружена недопустимая пищевая добавка — диоксид серы. Кроме того, массовая доля растворимых сухих веществ составила 23,1% при норме не менее 25%. Это значит, что продукт не может называться томатной пастой. Названную продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 июля.