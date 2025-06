Из аспирантов в доставщики: почему выпускники лучших вузов не хотят работать по специальности

В США, Европе, Латинской Америке и Японии популярно движение NEET — от англ. Not in Education, Employment or Training, или «поколение ни-ни» (исп. ni estudia, ni trabaja). Так называют себя молодые люди, которые не работают и не учатся. По данным Института социологии РАН, поколение NEET составляет заметный сегмент обществ развитых стран — число последователей колеблется в районе 15 процентов, средний возраст — от 15 до 29 лет. Социологи считают, что это явление маркирует сжатие рынка наемного труда, усиление информационного влияния групп, живущих на социальные пособия, приват-ценности сибаритского образа жизни. Ведущий научный сотрудник отдела социальной структуры Института социологии РАН Анатолий Жвитиашвили прогнозирует, что российское общество неизбежно столкнется с проблемой в ближайшем будущем.