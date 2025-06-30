Из аспирантов в доставщики: почему выпускники лучших вузов не хотят работать по специальности

— Все устоявшиеся сферы деятельности и их коллективы, будь то НИИ, госструктура, кафедра и даже симфонический оркестр, сидящий в оркестровой яме Большого театра, предполагают устоявшуюся иерархию. Она сформировалась даже в такой молодой сфере, как ИТ — там есть синьоры, мидлы, джуны. Так что старое доброе «тортик принести» актуально всегда, и вовремя поддакнуть начальству — тоже. К сожалению, в вузах почти не знакомят с атмосферой среды, в которой предстоит работать. Потому что, если бы знакомили, половина курса могла бы сбежать сразу. Ну, а как еще — «я же гений, а они не ценят». Если вас заботит что-то подобное, поможет известная в нейролингвистическом подходе техника «рефрейминга»: уметь адаптироваться и «быть терпилой» — разные вещи. Тут важнее понять, насколько интересно то, чем вы занимаетесь. А что касается выбора «пойти в кочегары» — это ведь тоже победа, свобода от общества. Молодежь это видит. И тут рождается не лень, а здоровый скепсис и осторожность. Потому что: старые сценарии больше не работают; душа просит смысла, а не просто строчки в резюме; хочется не просто «куда-то устроиться», а «понять, кто я и зачем я здесь». Я часто работаю с такими запросами — потерянность, тревога, ощущение, что «я как будто не туда иду, и не знаю, куда вообще можно». Это абсолютно нормально. И это не про лень, не про несостоятельность, а про поиск себя в изменившемся мире. Иногда, чтобы найти себя, правда, нужно побыть в пункте выдачи. А иногда — в кофейне или курьерской сумке. Главное — чтобы было ощущение, что ты живешь, а не просто выживаешь. И если вы сейчас в этом поиске — не ругайте себя. Это не слабость. Это взросление. Просто другое, более осознанное.