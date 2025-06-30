Пробка из 620 машин скопилась перед Крымским мостом со стороны Кубани. Об этом сообщили в оперативном канале информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.
К 9:00 со стороны Краснодарского края находились в пробке 620 транспортных средств. Время ожидания составляло более двух часов. Со стороны Керчи пробки не было.
К 11:00 со стороны Тамани в пробке находится уже 716 автомобилей. Время ожидания составляет около трех часов. Пробка образовалась и со стороны Керчи. В очереди находится 91 автомобиль.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», протяженность пробки составляет более 8 км.