В Челябинске после второго этапа опрессовки без горячей воды остаются 296 домов

Об этом 30 июня на аппаратном совещании в мэрии сообщил руководитель городского управления ЖКХ Вадим Храмцов.
По его словам, все дома находятся в северо-западной части мегаполиса.
Напомним, второй этап опрессовки заканчивается 1 июля. Третий, который стартует 8 июля, затронет 817 домов, 42 детсада, 40 учебных и 15 лечебных учреждений.
Всего в Челябинске запланировано шесть периодов гидравлических испытаний: четвертый пройдет с 15 по 29 июля, пятый — с 29 июля по 12 августа, шестой — с 13 по 27 августа.