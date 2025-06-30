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В Челябинске после второго этапа опрессовки без горячей воды остаются 296 домов

В Челябинске после второго этапа опрессовки без горячей воды остаются 296 многоквартирных домов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Об этом 30 июня на аппаратном совещании в мэрии сообщил руководитель городского управления ЖКХ Вадим Храмцов.

По его словам, все дома находятся в северо-западной части мегаполиса.

Напомним, второй этап опрессовки заканчивается 1 июля. Третий, который стартует 8 июля, затронет 817 домов, 42 детсада, 40 учебных и 15 лечебных учреждений.

Всего в Челябинске запланировано шесть периодов гидравлических испытаний: четвертый пройдет с 15 по 29 июля, пятый — с 29 июля по 12 августа, шестой — с 13 по 27 августа.