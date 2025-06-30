В России официально учредили День адвокатуры

До сих пор 31 мая отмечался профессиональным сообществом неофициально. В этот день во многих регионах страны традиционно проходят благотворительные акции, организованные Федеральной палатой адвокатов и региональными палатами. Например, акция «Адвокаты — гражданам», в рамках которой специалисты бесплатно консультируют граждан по правовым вопросам.