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В России официально учредили День адвокатуры

День российской адвокатуры стал официальным праздником — его будут отмечать 31 мая. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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День адвокатуры появился в России
Источник: Freepik

Профессиональный праздник российских адвокатов теперь закреплен на официальном уровне. Согласно постановлению от 25 июня 2025 года № 958, День российской адвокатуры будет отмечаться ежегодно 31 мая. Документ подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Дата выбрана не случайно: 31 мая 2002 года был принят Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Этот документ стал основой для формирования современной системы адвокатуры и закрепил принципы ее работы.

До сих пор 31 мая отмечался профессиональным сообществом неофициально. В этот день во многих регионах страны традиционно проходят благотворительные акции, организованные Федеральной палатой адвокатов и региональными палатами. Например, акция «Адвокаты — гражданам», в рамках которой специалисты бесплатно консультируют граждан по правовым вопросам.

В Минюсте, который выступил инициатором закрепления праздника, отметили, что официальное признание Дня адвокатуры подчеркнет особую роль профессии в правовой системе России. Предложение ведомства было поддержано Президентом страны.