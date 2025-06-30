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В Самаре подвели итоги летней смены в пришкольных лагерях

27 июня в Самаре завершился сезон летних пришкольных лагерей.

27 июня в Самаре завершился сезон летних пришкольных лагерей. Отдых был организован на базе 193 школ, в программах участвовали около 15 тысяч детей.

Накануне завершения смены представители Общественной палаты города совместно с экспертами оценили работу лагерей при школах № 5, 34, 36, 78, 98 и 128. Особое внимание уделили питанию, режиму дня, гигиене и организации досуга. По итогам мониторинга серьезных замечаний не выявлено, отмечены лишь отдельные недочеты.

Школьные лагеря обеспечивали детям активный отдых с зарядкой, завтраками, творческими занятиями и патриотическими мероприятиями. В будущем рекомендовано расширить сотрудничество с учреждениями культуры и добавить больше выездных мероприятий.

Как сообщают в администрации города, общественная палата продолжит мониторинг загородных лагерей и примет участие в приёмке школ перед новым учебным годом.

А также 3000 человек стали участниками «Гонки героев» в Самарской области.

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