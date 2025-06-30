Ростовская область лидирует по числу подростков-инвесторов

— Мы гордимся тем, что помогаем молодежи делать первые шаги в инвестициях, открывая для них новые возможности. Ростовская область всегда славилась предприимчивостью и новаторским духом, и сегодня мы видим, как молодое поколение продолжает эти традиции. Лидерство региона среди подростков-инвесторов в России — это не просто цифры, а доказательство того, что ростовчане с юных лет учатся управлять своими финансами, — отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.