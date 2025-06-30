Ростовская область лидирует по числу подростков-инвесторов

За второй квартал 2025 года количество подростков, занимающихся инвестициями, увеличилось в шесть раз — с 3 до 18 тысяч человек. Наибольший рост числа молодых инвесторов наблюдается в Южном федеральном округе, а среди отдельных регионов лидером стала Ростовская область, где проживает около 16% подростков-инвесторов страны. Основными объектами вложений юных инвесторов являются акции. Эта информация была озвучена специалистами сервиса СберИнвестиции в ходе мероприятий, посвященных Дню молодежи России.
Во втором квартале текущего года подростки из России увеличили долю приобретения акций относительно объема продаж, подняв ее с 64 до 70 процентов. Наиболее востребованными компаниями среди молодых инвесторов остаются такие крупные игроки рынка, как Сбербанк, Лукойл, сеть супермаркетов X5 Group, нефтяные гиганты Роснефть и Татнефть, энергетическая компания ИнтерРАО, а также национальный авиаперевозчик Аэрофлот.
Вторыми по популярности являются корпоративные облигации с фиксированным купоном (13%). 7% объема покупок составляют фонды денежного рынка, а 6% — облигации федерального займа.
Наиболее активными участниками инвестиционного процесса среди подростков выступают жители Южного федерального округа. Лидером среди регионов выступает Ростовская область, где сосредоточено 16% несовершеннолетних инвесторов. Высокий уровень инвестиционной активности также демонстрируют молодые инвесторы из Московской, Новосибирской, Свердловской, Нижегородской и Самарской областей, а также из Санкт-Петербурга.
— Мы гордимся тем, что помогаем молодежи делать первые шаги в инвестициях, открывая для них новые возможности. Ростовская область всегда славилась предприимчивостью и новаторским духом, и сегодня мы видим, как молодое поколение продолжает эти традиции. Лидерство региона среди подростков-инвесторов в России — это не просто цифры, а доказательство того, что ростовчане с юных лет учатся управлять своими финансами, — отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.