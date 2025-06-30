В Сеченовском университете создают ПО для оценки риска отрыва тромбов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Молодые ученые Сеченовского университета разрабатывают программное обеспечение (ПО) на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое позволит обнаруживать тромбы и оценивать риски их отрыва от стенки сосуда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-служба вуза.
«Молодые ученые Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разрабатывают инновационную систему на основе математического моделирования и алгоритмов искусственного интеллекта, которая поможет врачам оценивать риск отрыва тромба у пациентов и предупреждать развитие инфарктов, инсультов и других осложнений», — говорится в сообщении.
По словам автора и руководителя проекта Thromb.AI Карины Уразовой, новое ПО, разрабатываемое на основе алгоритмов машинного и глубокого обучения, будет не только обнаруживать тромбы на КТ-изображениях, но и проектировать их 3D-модели. «По этим моделям нейронные сети будут строить расчетные сетки, рассчитывать гемодинамику кровотока, а также в зависимости от формы тромба, его размера и ряда других показателей составлять различные сценарии развития событий. И среди них находить тот, который с высокой вероятностью может привести к отрыву тромба», — сказала она.
Отмечается, что разработка даст возможность врачам прогнозировать при каких условиях и когда именно может произойти отрыв тромба от сосуда и назначить пациенту превентивное персонализированное лечение.
«Сегодня уже есть российские и зарубежные IT-решения, которые способны детектировать тромбы на КТ-снимках пациентов. Однако ни одно из них не может оценить риски их отрыва от стенки сосуда, потому что этот фактор очень сложно спрогнозировать. Наш проект направлен на решение этой задачи», — подытожила Уразова.
Прототип планируется создать до конца 2025 года, а готовое решение — к 2027 году.