В Сеченовском университете создают ПО для оценки риска отрыва тромбов

По словам автора и руководителя проекта Thromb.AI Карины Уразовой, новое ПО, разрабатываемое на основе алгоритмов машинного и глубокого обучения, будет не только обнаруживать тромбы на КТ-изображениях, но и проектировать их 3D-модели. «По этим моделям нейронные сети будут строить расчетные сетки, рассчитывать гемодинамику кровотока, а также в зависимости от формы тромба, его размера и ряда других показателей составлять различные сценарии развития событий. И среди них находить тот, который с высокой вероятностью может привести к отрыву тромба», — сказала она.