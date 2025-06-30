Красноярцы снимают мультфильм про суслика-борца

Сотни горожан и гостей города участвовали в активностях на любой вкус: от батутов и лего-зон до армрестлинга, русских народных игр и пеной вечеринки.
Одной из самых творческих площадок стало совместное создание мультфильма под руководством студии анимации «Я сам».
«Техника, в которой ребята создают мультфильмы, называется перекладная анимация — каждое движение мультяшного героя снимается покадрово. Тема выбрана неслучайно, ведь на Ярыгинской набережной появился суслик-боец. Все персонажи, которых рисуют дети, занимаются спортом на фоне Центрального стадиона. Готовый мультфильм скоро появится в соцсетях проекта», — рассказала Анна Ермакова, представитель студии анимации «Я сам».
На других площадках участники соревновались в силе, ловкости и смекалке. Армрестлинг собрал самых многочисленных зрителей, а в классики, городки и «палку-банку» азартно играли целыми семьями. Музыкальную часть праздника украсили выступления танцевальных и вокальных коллективов города, в том числе студии ирландского танца и проекта «Рок над Енисеем». Финалом праздника стала яркая пенная вечеринка, рассказали в мэрии.