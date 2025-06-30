Красноярцы снимают мультфильм про суслика-борца

На других площадках участники соревновались в силе, ловкости и смекалке. Армрестлинг собрал самых многочисленных зрителей, а в классики, городки и «палку-банку» азартно играли целыми семьями. Музыкальную часть праздника украсили выступления танцевальных и вокальных коллективов города, в том числе студии ирландского танца и проекта «Рок над Енисеем». Финалом праздника стала яркая пенная вечеринка, рассказали в мэрии.