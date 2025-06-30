В Башкирии благоустроят еще 158 общественных территорий

«Наши жители действительно очень вовлечены в эту историю, — сказал он, комментируя итоги завершившегося 12 июня всероссийского голосования по выбору общественных территорий. — - Это, кстати, проявляется и в контроле за ходом выполнения работ. Поэтому я прошу, деньги уже поступают, нормально все организовать. Во-первых, закончить все, что предстоит сделать в 2025 году и потом уже планировать на 2026 год. Вообще, благодаря проекту “Формирование комфортной городской среды”, мы решаем многочисленные болячки наших населенных пунктов. Поэтому надо активно этим заниматься».