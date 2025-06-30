В Башкирии благоустроят еще 158 общественных территорий

Именно они признаны победителями всероссийского голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году. В планах на 2026 год — благоустроить, в общей сложности, 158 территорий. 14 из них будут благоустроены по другим программам. Среди них — «Трезвое село», «Реальные дела», «Программа поддержки местных инициатив»
"По итогам всероссийского голосования победителями признаны 144 территории. Все эти объекты благоустроят в 2026 году, на эти цели из федерального бюджета уже привлечен 1 млрд.
164 млн рублей", — сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Ирина Голованова.
Из них средства федерального бюджета составят 1 083,74 млн рублей, республиканской казны — 22,12 млн рублей, средства муниципалитетов — 58,2 млн рублей.
Как отметил на заседании Глава Башкирии Радий Хабиров, территории для благоустройства выбирают сами жители. Итоги голосования строятся «на основе выбора наших граждан».
«Наши жители действительно очень вовлечены в эту историю, — сказал он, комментируя итоги завершившегося 12 июня всероссийского голосования по выбору общественных территорий. — - Это, кстати, проявляется и в контроле за ходом выполнения работ. Поэтому я прошу, деньги уже поступают, нормально все организовать. Во-первых, закончить все, что предстоит сделать в 2025 году и потом уже планировать на 2026 год. Вообще, благодаря проекту “Формирование комфортной городской среды”, мы решаем многочисленные болячки наших населенных пунктов. Поэтому надо активно этим заниматься».
Напомним, с помощью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в республике ежегодно обновляются общественные пространства. Только в этом году в Башкирии планируется благоустроить 94 таких территории. Обновление и строительство новых точек притяжения ведутся не только в городах, но и в сёлах. Не менее важно и то, что территории для благоустройства выбирают сами жители.
Как ранее сообщал Башинформ, более 770 тысяч жителей Башкирии приняли участие во всероссийском рейтинговом голосовании за объекты благоустройства в 2026 году.