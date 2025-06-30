Водителей предупредили о резком увеличении транспортных пошлин

получение паспорта транспортного средства — 1200 рублей;свидетельство о регистрации транспортного средства: в бумажной форме — с 500 до 1500 рублей, пластиковой — с 1500 до 4500 рублей;разрешение на внесение изменений в конструкцию машины — с одной до трех тысяч рублей;документ о допуске к перевозке опасных грузов — с 1500 до 2250 рублей, а его продление — с тысячи до полутора тысяч рублей;транзитные номера на бумаге — с 200 до 300 рублей, на металле — с 1600 до 2400 рублей.