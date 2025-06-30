Житель Хабаровского края убил соседа, заступаясь за мать в земельном споре

В Хабаровском крае заключён под стражу 58-летний мужчина, обвиняемый в убийстве соседа на почве затяжного конфликта из-за земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Инцидент произошёл в ночное время 24 июня 2025 года в Тугуро-Чумиканском районе. По версии следствия, мужчина, вооружённый охотничьим ружьём, пришёл к соседу для выяснения отношений. Он считал, что тот посягнул на участок его матери — убрал забор, засыпал спорную территорию гравием и, как полагал обвиняемый, присвоил часть земли.
Спор перерос в трагедию: во время конфликта мужчина выстрелил в соседа. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. После случившегося подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.
Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство».
«Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — прокомментировала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Анна Владиславская.