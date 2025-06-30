Житель Хабаровского края убил соседа, заступаясь за мать в земельном споре

Инцидент произошёл в ночное время 24 июня 2025 года в Тугуро-Чумиканском районе. По версии следствия, мужчина, вооружённый охотничьим ружьём, пришёл к соседу для выяснения отношений. Он считал, что тот посягнул на участок его матери — убрал забор, засыпал спорную территорию гравием и, как полагал обвиняемый, присвоил часть земли.