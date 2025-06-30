Оповещение о самолете с минимальным остатком топлива получили в Ростове

Самолету базового авиаперевозчика Ростовской области едва хватило топлива для того, чтобы выполнить полет. Об этом информируют в телеграм-канале Aviaincident.
Ситуацию зафиксировали 28 июня 2025 года в пределах Ростовской зоны Единой системы организации воздушного движения РФ (ЕС ОрВД).
Речь идет о самолете, летевшем по маршруту Алматы — Сочи (Адлер). Оповещение зарегистрировал диспетчер ДЦПиК Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД. Он указал, что в 12:13 командир воздушного судна декларировал минимальный остаток топлива, но сигнал срочности при этом не объявлял.
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