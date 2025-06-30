Оповещение о самолете с минимальным остатком топлива получили в Ростове

Речь идет о самолете, летевшем по маршруту Алматы — Сочи (Адлер). Оповещение зарегистрировал диспетчер ДЦПиК Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД. Он указал, что в 12:13 командир воздушного судна декларировал минимальный остаток топлива, но сигнал срочности при этом не объявлял.