В Японии для спасения острова открыли школу манги

В Японии появился необычный образовательный проект — на острове Такайкамисима, где живут всего 11 человек, открыли школу манги. Инициатива направлена на то, чтобы вдохнуть жизнь в вымирающее сообщество и превратить отдаленный клочок суши в новое культурное пространство. О школе написали в журнале SCMP.
Остров площадью всего 1,34 кв. км входит в состав муниципалитета Камидзима. Когда-то здесь проживало более 300 человек, но к 2007 году население сократилось до 51, а сейчас — всего 11. Ситуацию решили изменить двое пожилых энтузиастов: 74-летний местный житель Садаму Кимура и 76-летний медик из префектуры Яманаси Осаму Хасэбэ. Вместе они мечтают превратить Такайкамисиму в «священное место» для всех поклонников манги.
Школа манги открылась в здании бывшей школы, закрывшейся в 2023 году. Оно было полностью отремонтировано и теперь включает три учебных класса и специализированную библиотеку с мангой. Уже 23 школьника из других островов муниципалитета записались на занятия.
Программа включает шесть интенсивных курсов — дважды в месяц с мая по июль. Ученики учатся создавать сюжеты, рисовать персонажей, фоны и даже роботизированные механизмы. Стоимость курса — 80 тысяч йен (примерно 40 тысяч рублей), в нее входят обучение, проживание и питание. Подать заявку может любой желающий из Японии, которому интересно искусство манги.
За развитием школы следит Масанори Баба, глава местной ассоциации жителей. Он переехал на остров в 2022 году с семьей и мечтает, чтобы число жителей утроилось: «Нам нужно экономическое основание. Надеюсь, что сюда захотят переехать люди», — сказал он журналистам.
Манга уже начала менять облик острова: за последние годы стены общественных зданий украсили десятки ярких рисунков, а прибрежная зона превратилась в открытую галерею под открытым небом — с более чем 30 персонажами манги.
Проект получил поддержку местной администрации. «Это замечательная идея, мы сами бы такое не придумали», — отметил мэр Камидзимы Тосиюки Уэмура.
Такайкамисима входит в число 256 японских «удаленных населенных островов», признанных государством как стратегически важные территории. Несмотря на малочисленность, такие острова играют ключевую роль в охране морских границ страны.