В Японии для спасения острова открыли школу манги

Остров площадью всего 1,34 кв. км входит в состав муниципалитета Камидзима. Когда-то здесь проживало более 300 человек, но к 2007 году население сократилось до 51, а сейчас — всего 11. Ситуацию решили изменить двое пожилых энтузиастов: 74-летний местный житель Садаму Кимура и 76-летний медик из префектуры Яманаси Осаму Хасэбэ. Вместе они мечтают превратить Такайкамисиму в «священное место» для всех поклонников манги.