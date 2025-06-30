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Во Владивостоке 1 июля простятся с почётным гражданином Юрием Москальцовым

Церемония прощания с почетным жителем Владивостока, заслуженным работником рыбного хозяйства Российской Федерации Юрием Москальцовым состоится 1 июля на Лесном кладбище во Владивостоке.

Источник: Reuters

«Церемония начнется в 12:00 у нижних ворот кладбища, рядом с павильоном “Цветы”», — уточняется в официальном сообщении мэрии Владивостока.

Юрий Иванович Москальцов ушел из жизни 25 июня на 84-м году. Он посвятил более 60 лет развитию рыбной отрасли на Дальнем Востоке и внес значительный вклад в становление и управление крупнейшими объединениями морского промысла. Уроженец Сахалина, он начинал карьеру младшим научным сотрудником Тихоокеанского НИИ, а с 1982 года связал свою судьбу с Владивостоком и предприятием «Дальрыба».

С 1992 года возглавлял ОАО «Дальрыба», а с 2004 года до последних дней жизни занимал пост президента предприятия. С 2001 по 2004 год работал заместителем председателя Госкомитета РФ по рыболовству. За трудовые заслуги награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

Звание Почетного гражданина Владивостока Юрию Москальцову было присвоено 19 октября 1999 года.

«Администрация города Владивостока и Совет почетных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Юрия Ивановича», — добавили в мэрии.