Во Владивостоке 1 июля простятся с почётным гражданином Юрием Москальцовым

«Церемония начнется в 12:00 у нижних ворот кладбища, рядом с павильоном “Цветы”», — уточняется в официальном сообщении мэрии Владивостока.
Юрий Иванович Москальцов ушел из жизни 25 июня на 84-м году. Он посвятил более 60 лет развитию рыбной отрасли на Дальнем Востоке и внес значительный вклад в становление и управление крупнейшими объединениями морского промысла. Уроженец Сахалина, он начинал карьеру младшим научным сотрудником Тихоокеанского НИИ, а с 1982 года связал свою судьбу с Владивостоком и предприятием «Дальрыба».
С 1992 года возглавлял ОАО «Дальрыба», а с 2004 года до последних дней жизни занимал пост президента предприятия. С 2001 по 2004 год работал заместителем председателя Госкомитета РФ по рыболовству. За трудовые заслуги награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.
Звание Почетного гражданина Владивостока Юрию Москальцову было присвоено 19 октября 1999 года.
«Администрация города Владивостока и Совет почетных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Юрия Ивановича», — добавили в мэрии.