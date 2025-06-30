Во Владивостоке 1 июля простятся с почётным гражданином Юрием Москальцовым

Юрий Иванович Москальцов ушел из жизни 25 июня на 84-м году. Он посвятил более 60 лет развитию рыбной отрасли на Дальнем Востоке и внес значительный вклад в становление и управление крупнейшими объединениями морского промысла. Уроженец Сахалина, он начинал карьеру младшим научным сотрудником Тихоокеанского НИИ, а с 1982 года связал свою судьбу с Владивостоком и предприятием «Дальрыба».