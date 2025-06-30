Кто создал Башню Смерти в Перми? Раскрыта загадка архитектора Перелешина

Чем больше материалов в открытых источниках (от региональных новостей до свободных электронных энциклопедий), касающихся конкретно башни или архитектуры Комсомольского проспекта и в целом Перми доводилось изучать в попытках докопаться до истины, тем больше появлялось имён и фамилий. Среди кандидатов на лавры архитектора одного из самых знаковых зданий Перми встречаются: М. А. Парелин, М. А. Перелемин, И. А. Перелешин, М. А. Перелешин и, наконец, П. П. Перелешин. Как расшифровываются все эти инициалы — непонятно (кроме П. П. — это Павел Петрович). Выяснить, какое из имён является настоящим, используя лишь ресурсы в сети Интернет, не представлялось возможным, и тогда журналист perm.aif.ru обратился в краевой архив.