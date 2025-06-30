Кто создал Башню Смерти в Перми? Раскрыта загадка архитектора Перелешина

Здание ГУ МВД России по Пермскому краю, более известное в народе как Башня Смерти, обросло множеством городских легенд. Но загадки, окутавшие его, выходят за рамки простых домыслов и городского фольклора. До сих пор оставалась нерешённой одна настоящая тайна: кто спроектировал это здание? Корреспондент сайта perm.aif.ru попытался разобраться в вопросе и нашёл биографию загадочного архитектора.
Что мы знали до сих пор.
Поиск архитектора, спроектировавшего так называемую Башню Смерти (здание МВД) — задача весьма непростая.
В 2016 году журналист, историк, Светлана Федотова писала в «Новом компаньоне»: «В официальных документах и справочниках приводится три разных варианта написания фамилии архитектора, однако, нигде нет ни расшифровки имени и отчества, годов жизни и других биографических сведений. Есть версия, что проект этот делался в архитектурных мастерских НКВД — были и такие. Тогда эта структура являлась государством в государстве».
В открытых источниках авторство башни приписывают некоему М. А. Парелину. Если чуть углубиться, то в материалах, связанных с этой фамилией, можно обнаружить ссылки на номер газеты «Звезда» от первого июля 1952 года. Проблемы начинаются тогда, когда этот номер оказывается в руках заинтересованного человека: никакой Парелин там не упоминается. Он не упоминается и в книгах о культуре и архитектуре края, ни в советских («Пермь. Очерк архитектуры» — 1980), ни в книгах современной России («Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья» — 2003).
Газетная пыль и клубок с несколькими концами.
Чем больше материалов в открытых источниках (от региональных новостей до свободных электронных энциклопедий), касающихся конкретно башни или архитектуры Комсомольского проспекта и в целом Перми доводилось изучать в попытках докопаться до истины, тем больше появлялось имён и фамилий. Среди кандидатов на лавры архитектора одного из самых знаковых зданий Перми встречаются: М. А. Парелин, М. А. Перелемин, И. А. Перелешин, М. А. Перелешин и, наконец, П. П. Перелешин. Как расшифровываются все эти инициалы — непонятно (кроме П. П. — это Павел Петрович). Выяснить, какое из имён является настоящим, используя лишь ресурсы в сети Интернет, не представлялось возможным, и тогда журналист perm.aif.ru обратился в краевой архив.
Первым делом нужно было изучить номер «Звезды» от 01.07.1952. Именно на него несколько раз ссылаются некоторые авторы. Но нужная фамилия там не попадается. Допустив возможность опечатки, пришлось изучить номер не за июль, а за июнь. Но вновь неудача. Тогда начались долгие поиски упоминания башни или фамилии Парелина в других номерах «Звезды», вышедших в 1952 году. При повторном изучении номера от 01.06.1952 обнаружились вот такие строки: «На стыке Сталинского и Комсомольского проспекта выстроено административное здание крупных объёмов в красивых силуэтах и объёмах. Но вид здания портит отсутствие карниза. Автор — архитектор Перелешин».
По описанию расположения и назначения, это именно то здание, поиски имени автора которого и были задачей при изучении старых газет. Но больше это имя не упоминается ни разу. Показательны следующие строки из номера от 18.07.1952: «Высотное здание административного корпуса, башня которого прекрасно просматривается через всю длину магистрали, связуется с другой архитектурно-композиционной точкой — шпилем художественной галереи; силуэт очень внушительного по размерам воздвигаемого жилого дома работников науки (автор проекта — архитектор тов. Рудник) и здание горно-строительного техникума (архитекторы Веденин и Петрунина) — это только контуры будущей главной магистрали города».
Из этих строк мы видим, что упоминаются три здания, но архитекторы только двух их них. Имя Перелешина замалчивается уже тогда.
В поисках имени и биографии.
Попытки найти какие-либо упоминания Перелешина (и Парелина тоже), хотя бы даже в списках репрессированных, выложенных в открытый доступ, тоже не помогли. Такой ореол таинственности вокруг человека создавал благодатную почву для теорий о том, что он мог быть именно репрессирован и стёрт. Но нет.
Во время поисков обнаружился, среди прочего, сайт частного коллекционера, где в одном из разделов упоминается его готовность купить оригиналы эскизов Павла Петровича Перелешина, и годы жизни — 1905−1980. Удалось найти ещё один факт: Перелешин окончил ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт) в 1930-м году. При сопоставлении этих дат с известными годами строительства башни (1949−1952), становится понятно, что этот человек вполне мог быть её автором.
Этими данными был дополнен запрос в филиал Академии ваяния и зодчества имени Глазунова — с просьбой узнать у экспертов вуза что-нибудь о Парелине или Перелешине. Запрос был принят, но до сих пор ничего не нашлось.
Отправлен был запрос и в Московский музей архитектуры имени Щусева, так как по информации из комментариев к некоторым связанным записям, там могут храниться оригиналы проектов Перелешина. Но и этот запрос остался неотвеченным.
При продолжении самостоятельных поисков удалось выйти на московского экскурсовода Анну Котомкину. Она специализируется на советской архитектуре 30−50-х годов. В 2023-м году в социальных сетях она рассказывала о Здании Высших Пожарных курсов (Москва), перестроенных по проекту Перелешина, биография которого занимает большую половину записи. Отвечая на комментарии, Анна упомянула, что у неё также есть и фотография самого зодчего.
И только благодаря её знаниям, которыми она отзывчиво поделилась, мы впервые подробно рассказываем биографию Павла Петровича, автора одой из важнейших достопримечательностей Перми.
Из российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), ф. 2466, оп. 7, дело 668:
Павел Петрович Перелешин родился 1 июня 1905 г. в Костроме, в семье инспектора судоходства Петра Васильевича Перелешина.
Костромской род Перелешиных — потомственные моряки, в том числе и адмиралы. Мать, Евгения Михайловна Клодт, — родом из знаменитых Клодтов, её отец М. К. Клодт был художником-пейзажистом.
Павел Петрович учился в 1923—1926 гг. в Нижегородском Художественном техникуме, на факультете живописи. Во время учебы работал художником-иллюстратором в нижегородской газете «Молодая рать». С 1926 по 1930 гг. учился на архитектурном факультете ВХУТЕИНа в Москве.
В 1930—1931 гг. работал архитектором в управлении капитального строительства ОГИЗ при Наркомпросе РСФСР в Москве.
В 1931 г. проходил службу в РККА.
С 1931 по 1941 гг. работал как автор-архитектор в московских проектных конторах (Мособлпроект, Мосснабстрой, Союздорпроект, Госздавстрой). С 1933 по 1940 гг. преподавал архитектурное проектирование в Строительном институте имени Моссовета.
В первые дни войны был призван в армию. В 1941—1942 гг. служил в инженерных войсках на Западном фронте, с 1942 по 1944 работал как военный инженер в Московском военном округе.
В 1944 г. был демобилизован и направлен на работу в Гражданжилстрой.
С 1946 по 1960 гг. служил в проектной организации МВД (в 1946 г. — Проектная Контора Стройотдела ХОЗУ МВД, с 1960 г. она стала Центральной Проектной Конторой МВД). Работал вначале в должности автора-архитектора, затем — главного архитектора проекта.
С 1960 по 1963 г. служил в УПИ Министерства Обороны. Вышел на пенсию в 1965 г. Умер 1 сентября 1980 г.
Проекты Павла Петровича Перелешина:
1934−1935 — Дом Советов в Акмолинске, типовые жилые дома в Ногинске, Саранске, Загорске, Коломне, Орле, Касимове.
1937−1938 — типовые детские ясли на 80 мест, типовые больницы на 100 коек.
1937−1938 — Дом отдыха Министерства Юстиции на Селигере.
1947−1948 — районное отделение МВД в Солнечногорске; санатории на 400 мест в Ялте и Ессентуки.
1950 г. — здание Высших Пожарных курсов в Москве (ул. Бориса Галушкина, 4).
1952 — 9-этажный жилой дом по улице Верхняя Масловка в Москве.
1953−1954 — Адмздание МВД в Перми.
1958 — 1960 — санаторий на 400 мест в Железноводске.
1962−1964 — типовые военные городки.