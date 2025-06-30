С июля в Волгограде мигрантов обяжут проходить дактилоскопию

Кроме того, информация о прохождении дактилоскопии и фотографировании будет автоматически направляться в федеральный регистр сведений о населении. Это коснется всех иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в РФ на законных основаниях свыше 90 дней, независимо от цели их прибытия — будь то трудовая деятельность или иные обстоятельства.