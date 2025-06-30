С июля в Волгограде мигрантов обяжут проходить дактилоскопию

С июля 2025 года в Волгоградской области, как и по всей России, вступают в силу новые правила, которые кардинально изменят порядок подключения и использования мобильной связи иностранными гражданами.
Теперь мигранты не смогут оформить новую SIM-карту или сохранить уже имеющуюся, если не пройдут обязательную идентификацию в офисе оператора. Для этого им нужно будет лично предъявить паспорт, пройти биометрическую регистрацию — сдать отпечатки пальцев и сделать фотографию, а также указать IMEI-номер телефона, на который устанавливается сим-карта.
Еще одно важное условие — запрет на использование более чем десяти номеров мобильной связи на одного человека. Все действующие договоры, превышающие этот лимит, потребуется расторгнуть до начала действия новых правил.
Кроме того, информация о прохождении дактилоскопии и фотографировании будет автоматически направляться в федеральный регистр сведений о населении. Это коснется всех иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в РФ на законных основаниях свыше 90 дней, независимо от цели их прибытия — будь то трудовая деятельность или иные обстоятельства.