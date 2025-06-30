В аэропортах Татарстана проверят цены на еду и воду

Особое внимание уделят стоимости продуктов и услуг в «стерильных зонах», куда пассажиры попадают после досмотра.
Специалисты УФАС проанализируют, как формируются цены в зонах, где у пассажиров нет возможности купить товары по рыночной стоимости. В первую очередь проверят компании, занимающие доминирующее положение.
При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство может потребовать изменения цен или возбудить административные дела. Проверка проводится по поручению центрального аппарата ФАС России.
Напомним, на 17,5% вырастет плата за ЖКУ в Татарстане с 1 июля.