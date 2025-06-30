Владивосток отметит 165-летие на сопке Бурачка — фестиваль CONSONANCE FEST ORGANIC

Мероприятие пройдёт в рамках недели празднования 165-летия Владивостока и соберет жителей и гостей региона в эко‑формате у водонапорной башни.
С 13:00 до 19:00 здесь будет организован эко‑маркет, где приморские мастера представят полезные продукты питания, натуральные скрабы и мыло, кремы, продукты пчеловодства, авторские чаи и кофе, лимонады, десерты, бельгийский шоколад ручной работы, украшения и сувениры. Музыкальную атмосферу создаст коллектив Consonance Community.
В 16:00 запланирована практика хатха-йоги от Ларисы Крыловой — занятие рассчитано на разные уровни подготовки. Организаторы рекомендуют участникам взять коврики и надеть свободную одежду.
С 17:00 сопка наполнится живой музыкой и этно-звуками. В программе выступят группа Omni8, Sergey Kremnos и Лана Светлая, звучание ханга усилит атмосферу события. В 18:00 начнётся танцевальный сет Ecstatic Dance от DJ Shunya, который обещает «танцевать без оценок, без правил — как чувствуете». Завершит вечер Лана Светлая с сессией звукотерапии Sound Healing в 19:00.
С 17:00 до 23:00 на видовой площадке выступят диджеи AMPER2TECH, ANNA EXCEELA, GRACE IN SPACE, MISHA FEDERAL, HÜÜDY, YURKIS, AKIO, AKIRA, BECKY, SANCH и другие, организованные Consonance Community.
Кроме того, будут представлены яркие перфомансы от арт‑проекта Lakmus, создающие незабываемые визуальные впечатления на фоне музыкальных сетов.
«Танцуйте без оценок, без правил — как вы чувствуете. Отпустите контроль и доверьтесь ритму», — призывают организаторы фестиваля.
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