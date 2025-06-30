Владивосток отметит 165-летие на сопке Бурачка — фестиваль CONSONANCE FEST ORGANIC

С 17:00 сопка наполнится живой музыкой и этно-звуками. В программе выступят группа Omni8, Sergey Kremnos и Лана Светлая, звучание ханга усилит атмосферу события. В 18:00 начнётся танцевальный сет Ecstatic Dance от DJ Shunya, который обещает «танцевать без оценок, без правил — как чувствуете». Завершит вечер Лана Светлая с сессией звукотерапии Sound Healing в 19:00.