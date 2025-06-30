Termoelectrica подаёт в суд на должников: В Кишинёве лишь 12 жилых домов не имеют долгов — людям нечем платить по счетам за отопление

В Кишинёве лишь 12 жилых домов не имеют долгов перед Termoelectrica.
По данным поставщика теплоэнергии Termoelectrica, почти 92% задолженности приходится на жилищный фонд, а общая сумма долгов превысила 1,2 миллиарда леев.
В столице всего 12 многоквартирных домов из 2711, которые полностью погасили счета за отопление и не имеют долгов перед поставщиком. А.
А в это время, компания Termoelectrica подаёт в суд на должников: долги за тепло перевалили за миллиард.
Компания Termoelectrica начинает судебные разбирательства с потребителями, накопившими долги за отопление. Общая сумма задолженности за прошлый холодный сезон — 1 миллиард 250 миллионов леев, и почти 92% этой суммы приходится на жилой сектор.
В списке — более 4 тысяч бытовых потребителей, многие из которых не оплатили и половины выставленных счетов.