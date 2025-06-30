Две «Лады Приоры» столкнулись около полуночи в Уфе: есть пострадавшие

Вчера поздно вечером, 29 июня, на улице Первомайской в Уфе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
25-летний водитель Lada Priora при повороте на улицу Победы не справился с управлением и столкнулся со встречной машиной той же марки и модели, которая от удара перевернулась.
В результате аварии 17-летняя и 20-летние пассажиры получили травмы. Их доставили в больницу, после оказания медицинской помощи отпустили.
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