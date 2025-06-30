Семья омских медиков передала модернизированный автомобиль для бойцов СВО

В Омске семья медиков передела личный уазик для нужд СВО. Автомобиль передан бойцам председателем областного обкома профсоюза работников здравоохранения Сергеем Быструшкиным.
«Надеюсь, что автомобиль, который прослужил нашей семье не один год, принесет пользу нашим ребятам в зоне боевых действий», — отметил Сергей Быструшкин, передавая машину представителям волонтерской организации.
Автомобиль модели 456/2206 — одна из самых известных отечественных внедорожных моделей, выпускаемых ульяновским автозаводом с 1958 года. За свою долгую историю УАЗ зарекомендовал себя как надежная, проходимая и простая в ремонте машина, которая использовалась в различных сферах, включая медицинскую помощь.
Перед отправкой машина будет модернизирована под нужды военных — адаптирована для выполнения бытовых и тактических задач. Вместе с другими гуманитарными грузами автомобиль будет направлен на передовую через Гуманитарный центр Омской области.
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