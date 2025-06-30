Семья омских медиков передала модернизированный автомобиль для бойцов СВО

Автомобиль модели 456/2206 — одна из самых известных отечественных внедорожных моделей, выпускаемых ульяновским автозаводом с 1958 года. За свою долгую историю УАЗ зарекомендовал себя как надежная, проходимая и простая в ремонте машина, которая использовалась в различных сферах, включая медицинскую помощь.