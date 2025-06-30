В Татарстане по нацпроекту завершили ремонт автодороги Муслюмово — Старое Саитово

Напомним, в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них. Повышение безопасности дорожного движения — одна из важнейших задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году по нацпроекту в республике планируется строительство тротуаров в 9 районах республики на 14 участках автомобильных дорог. Также запланировано обустройство искусственного освещения на автодорогах регионального значения, проходящих через населенные пункты, на 48 участках в 31 муниципальном районе, общей протяженностью более 70 км.