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Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» прошли обучение по адаптации жилья для ветеранов

В Москве завершился трехдневный образовательный форум для социальных координаторов фонда «Защитники Отечества». С 25 по 27 июня 90 специалистов из всех регионов России изучали принципы создания доступной среды для ветеранов СВО с инвалидностью. По итогам обучения участники получили сертификаты.

Источник: Государственный фонд «Защитники Отечества»

Программа включала лекции и практические занятия. Координаторы узнали о технических средствах реабилитации, этике общения с людьми с инвалидностью, а также посетили протезно-ортопедическое предприятие. Особое внимание уделили выездным занятиям: специалисты учились оценивать прилегающие территории, входные группы и жилые помещения.

Адаптация жилья — ключевое направление нашей работы. Полученные знания помогут координаторам быстрее и эффективнее организовывать комфортные условия для героев.

Анна Цивилева
статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества»

Форум прошел при поддержке Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и Российского государственного социального университета (РГСУ).

Михаил Терентьев, председатель ВОИ, подчеркнул: «Важно не просто предоставлять технические средства, а создавать среду, в которой ветераны смогут жить полноценно. Опыт ВОИ помогает в этом».

Андрей Хазин, ректор РГСУ, добавил: «Мы гордимся сотрудничеством с фондом. Обучение координаторов — важный шаг в масштабировании помощи ветеранам».

Участники высоко оценили практическую пользу форума.

«Интенсив был насыщенным: мы не только изучали теорию, но и сразу применяли знания на практике — замеряли помещения, заполняли акты», — рассказала Ольга Иванова из Калининградской области.

«Теперь я лучше понимаю, как объяснять ветеранам необходимость тех или иных приспособлений», — добавила Екатерина Томилина из Мордовии.

Фонд «Защитники Отечества», созданный по указу президента, оказывает комплексную поддержку ветеранам СВО и их семьям, включая реабилитацию, трудоустройство и адаптацию жилья.