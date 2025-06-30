Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» прошли обучение по адаптации жилья для ветеранов

В Москве завершился трехдневный образовательный форум для социальных координаторов фонда «Защитники Отечества». С 25 по 27 июня 90 специалистов из всех регионов России изучали принципы создания доступной среды для ветеранов СВО с инвалидностью. По итогам обучения участники получили сертификаты.