Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» прошли обучение по адаптации жилья для ветеранов

Программа включала лекции и практические занятия. Координаторы узнали о технических средствах реабилитации, этике общения с людьми с инвалидностью, а также посетили протезно-ортопедическое предприятие. Особое внимание уделили выездным занятиям: специалисты учились оценивать прилегающие территории, входные группы и жилые помещения.
Адаптация жилья — ключевое направление нашей работы. Полученные знания помогут координаторам быстрее и эффективнее организовывать комфортные условия для героев.
Форум прошел при поддержке Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и Российского государственного социального университета (РГСУ).
Михаил Терентьев, председатель ВОИ, подчеркнул: «Важно не просто предоставлять технические средства, а создавать среду, в которой ветераны смогут жить полноценно. Опыт ВОИ помогает в этом».
Андрей Хазин, ректор РГСУ, добавил: «Мы гордимся сотрудничеством с фондом. Обучение координаторов — важный шаг в масштабировании помощи ветеранам».
Участники высоко оценили практическую пользу форума.
«Интенсив был насыщенным: мы не только изучали теорию, но и сразу применяли знания на практике — замеряли помещения, заполняли акты», — рассказала Ольга Иванова из Калининградской области.
«Теперь я лучше понимаю, как объяснять ветеранам необходимость тех или иных приспособлений», — добавила Екатерина Томилина из Мордовии.
Фонд «Защитники Отечества», созданный по указу президента, оказывает комплексную поддержку ветеранам СВО и их семьям, включая реабилитацию, трудоустройство и адаптацию жилья.