Мужчину в Иркутской области наказали за нецензурную наклейку на авто

В полицию поступила информация о кроссовере с нецензурной наклейкой, припаркованном в Ербагочене Катангского района. Сообщение передали сотрудники прокуратуры, проводившие проверку, рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
«После установления личности владельца автомобиля был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. Суд назначил мужчине штраф. Дополнительно у него изъята лицензия на хранение и ношение оружия», — прокомментировали в ведомстве.
Нарушителем оказался 47-летний местный житель. Его поступок квалифицирован как мелкое хулиганство.
Напомним, ранее КП-Иркутск рассказала, как вычислить мошенников и не попасть на их уловки.