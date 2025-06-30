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Мужчину в Иркутской области наказали за нецензурную наклейку на авто

Житель села Ербагочен разместил оскорбительную надпись на стекле иномарки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В полицию поступила информация о кроссовере с нецензурной наклейкой, припаркованном в Ербагочене Катангского района. Сообщение передали сотрудники прокуратуры, проводившие проверку, рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

«После установления личности владельца автомобиля был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. Суд назначил мужчине штраф. Дополнительно у него изъята лицензия на хранение и ношение оружия», — прокомментировали в ведомстве.

Нарушителем оказался 47-летний местный житель. Его поступок квалифицирован как мелкое хулиганство.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказала, как вычислить мошенников и не попасть на их уловки.