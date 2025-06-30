Шарлиз Терон раскритиковала элитное приложение для знакомств

Актриса Шарлиз Терон стала гостьей развлекательногошоу Watch What Happens Live, где откровенно поделилась личными впечатлениями от онлайн-знакомств и непростой реакции своих детей на смену имиджа.
На вопрос ведущего о том, пробовала ли она использовать закрытое дейтинг-приложение Raya, предназначенное для знаменитостей и инфлюэнсеров, Терон пожаловалась на свой опыт. Звезда побывала на двух свиданиях и отсмотрела множество профилей мужчин, похожих на «крутых парней» — но все они оказались скучными. Образы кавалеров не совпадали с реальностью: «На встрече перед тобой оказывается другой человек. Зачем приукрашивать все в профиле? Не понимаю».
Другой темой для разговора стала работа Терон в продолжении боевика «Бессмертная гвардия», где актриса снимается вместе с Умой Турман. Ее героиня по фильму — короткостриженная брюнетка, поэтому женщине пришлось кардинально сменить имидж. Перемены внезапно вызвали слезы у ее дочерей:
«У меня две девочки, и они любят “все девочковое”. Им хочется, чтобы я выглядела как принцесса. Когда я пришла домой после съемок, одна из них расплакалась», — призналась актриса. Но ей удалось объяснить детям, что в жизни каждого человека важно самовыражение и каждый человек имеет право выглядеть так, как хочет.