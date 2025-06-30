Шарлиз Терон раскритиковала элитное приложение для знакомств

На вопрос ведущего о том, пробовала ли она использовать закрытое дейтинг-приложение Raya, предназначенное для знаменитостей и инфлюэнсеров, Терон пожаловалась на свой опыт. Звезда побывала на двух свиданиях и отсмотрела множество профилей мужчин, похожих на «крутых парней» — но все они оказались скучными. Образы кавалеров не совпадали с реальностью: «На встрече перед тобой оказывается другой человек. Зачем приукрашивать все в профиле? Не понимаю».