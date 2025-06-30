Губернатор Хабаровского края объявил об очередном повышении зарплат бюджетников

— Это уже второе повышение заработной платы сотрудников бюджетной сферы края с начала года. В январе в регионе уже было повышение на 10% и 4% соответственно. Президент Российской Федерации назвал рост реальных доходов граждан одним из приоритетов, — прокомментировал в своём Телеграм-канале Дмитрий Демешин.