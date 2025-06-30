Губернатор Хабаровского края объявил об очередном повышении зарплат бюджетников

На расширенном заседании правительства Хабаровского края, которое состоялось в последний день июня, губернатор Дмитрий Демешин объявил о том, что с 1 июля будет повышена заработная плата работников бюджетной сферы. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Рост зарплат затронет почти 61 тысячу человек, работающих в бюджетных учреждениях. В первую очередь повышение коснётся тех, кто упомянут в «майских» указах президента: учителей, воспитателей, врачей, работников культуры и спорта, социальных работников. Их зарплаты увеличатся на 6%.
Также повышение коснётся работников, чья зарплата не привязана к минимальному размеру оплаты труда и к категориям, упомянутым в «майских» указах. Это пожарные, сотрудники центров занятости и учреждений ветеринарии, МФЦ, водители. Их зарплаты вырастут на 12%.
— Это уже второе повышение заработной платы сотрудников бюджетной сферы края с начала года. В январе в регионе уже было повышение на 10% и 4% соответственно. Президент Российской Федерации назвал рост реальных доходов граждан одним из приоритетов, — прокомментировал в своём Телеграм-канале Дмитрий Демешин.
В условиях продолжающегося экономического давления на Россию правительство и губернатор Хабаровского края работают над тем, чтобы сохранить достойный уровень жизни граждан. Это достигается как комплексом мер социальной поддержки, так и активным повышением зарплат работников бюджетной сферы.