Охлаждении рынка труда наблюдается в Казани

Количество вакансий сократилось во всех сферах, замедлилась также гонка зарплат. По сведениям Центра занятости, за 6 месяцев текущего года на портале «Работа России» опубликованы данные о чуть более восьми тысячах вакансий. Это составляет почти вдвое меньшие цифры в сравнении с первым полугодием 2024-го. (Тогда работодатели города заявили до 14 тысяч предложений). Снижение отмечают, главным образом, в промышленности, здравоохранении, транспорте, строительстве, в торговле.