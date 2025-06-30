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Охлаждении рынка труда наблюдается в Казани

В Центре занятости отметили изменения в наличии рабочих мест.

Рынок труда в столице Республики Татарстан начал демонстрировать показатели охлаждения, рассказал на совещании в мэрии директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

Рынок труда в столице Республики Татарстан начал демонстрировать показатели охлаждения, рассказал на совещании в мэрии директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

Количество вакансий сократилось во всех сферах, замедлилась также гонка зарплат. По сведениям Центра занятости, за 6 месяцев текущего года на портале «Работа России» опубликованы данные о чуть более восьми тысячах вакансий. Это составляет почти вдвое меньшие цифры в сравнении с первым полугодием 2024-го. (Тогда работодатели города заявили до 14 тысяч предложений). Снижение отмечают, главным образом, в промышленности, здравоохранении, транспорте, строительстве, в торговле.

В то же время, на фоне снижения количества предложений заметно больше поступает резюме соискателей: рост на тридцать процентов. Индекс рынка труда (соотношение количества активных резюме к числу вакансий) повысился на 3 пункта. В 2024-м на одну вакансию в среднем было 3,2 резюме, а в текущем году — уже 6,2. Наибольший рост — в сферах IT, строительства, транспорта, медицины, образования, производства.

В таких условиях, считает Тимур Муллин, работодатели даже не сообщают о вакансии, считая это бессмысленным. Снижение количества вакансий — не признак исчезновения дефицита, скорее — утрата оптимизма: зачем заявлять, если спроса не будет.

Муллин сообщил также о росте краткосрочной занятости молодых специалистов, которые сегодня склонны менять место работы 2−3 раза в год. Через пару месяцев работы идут искать наилучшие условия. Именно поэтому так активно растет количество резюме.

С начала этого года в Центр занятости столицы обратилось около двух с половиной тысяч соискателей, трудоустроены из них чуть более тысячи.