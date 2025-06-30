Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области перечислили неочевидные способы потратить маткапитал

Жителям Ростовской области напомнили, на что можно тратить материнский капитал.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области напомнили о том, что средства материнского капитала можно использовать не только при покупке жилья. Некоторые возможные способы применения выплаты перечислили в СФР.

В частности, маткапитал также можно направить на оплату детского сада, проживание в общежитии в период обучения, языковые курсы, оплату занятий в автошколе и даже на обучение игре на музыкальном инструменте.

Основное требование — образовательное учреждение должно находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

— На средства маткапитала можно обучить любого из детей в семье в возрасте до 25 лет. Родители могут подать заявление, когда ребенку исполнится три года. Исключение — оплата образовательных услуг в дошкольных учреждениях или содержание в детском саду. В этом случае распорядиться деньгими можно сразу после рождения малыша, — уточнила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Ранее сообщалось, что с 2025 года сертификат на региональный материнский капитал на сумму более 151 тысячи рублей многодетным семьям предоставляется без учета уровня дохода.

Подпишись на нас в Telegram.