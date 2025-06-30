В Ростовской области перечислили неочевидные способы потратить маткапитал

— На средства маткапитала можно обучить любого из детей в семье в возрасте до 25 лет. Родители могут подать заявление, когда ребенку исполнится три года. Исключение — оплата образовательных услуг в дошкольных учреждениях или содержание в детском саду. В этом случае распорядиться деньгими можно сразу после рождения малыша, — уточнила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.