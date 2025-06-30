В Ростовской области перечислили неочевидные способы потратить маткапитал

Жителям Ростовской области напомнили о том, что средства материнского капитала можно использовать не только при покупке жилья. Некоторые возможные способы применения выплаты перечислили в СФР.
В частности, маткапитал также можно направить на оплату детского сада, проживание в общежитии в период обучения, языковые курсы, оплату занятий в автошколе и даже на обучение игре на музыкальном инструменте.
Основное требование — образовательное учреждение должно находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.
— На средства маткапитала можно обучить любого из детей в семье в возрасте до 25 лет. Родители могут подать заявление, когда ребенку исполнится три года. Исключение — оплата образовательных услуг в дошкольных учреждениях или содержание в детском саду. В этом случае распорядиться деньгими можно сразу после рождения малыша, — уточнила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.
Ранее сообщалось, что с 2025 года сертификат на региональный материнский капитал на сумму более 151 тысячи рублей многодетным семьям предоставляется без учета уровня дохода.
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