«Всегда был честным парнем с доброй душой»: отец семерых детей из Бурятии погиб в свой день рождения

«Он всегда был веселым, открытым, честным парнем с доброй душой. Его называли “Большим братом” — за высокий рост, крепкое телосложение и доброе сердце. Галсан стал для нас младшим братом. Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении полпредства Бурятии в Москве в соцсетях.