«Всегда был честным парнем с доброй душой»: отец семерых детей из Бурятии погиб в свой день рождения

Трагические вести сообщили в полпредстве Бурятии в Москве. Боец родом из Окинского района Галсан Сырен-Доржиевич Цыбиков погиб во время задания в Курской области. Это произошло в 38-й день рождения героя. Сибиряк проходил службу в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде с 2014 года и с первых дней спецоперации находился «за ленточкой».
«Он всегда был веселым, открытым, честным парнем с доброй душой. Его называли “Большим братом” — за высокий рост, крепкое телосложение и доброе сердце. Галсан стал для нас младшим братом. Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении полпредства Бурятии в Москве в соцсетях.
Летом 2022 года Галсан проходил лечение после тяжелого ранения. Несмотря на травмы он неоднократно возвращался в строй. Прощание с ним пройдет 30 июня в Улан-Удэ, а гражданская панихида состоится 4 июля на малой родине бойца — в селе Саяны. У него остались мать, брат, сестра, супруга и семеро детей.