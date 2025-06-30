Мишустин поручил создать базу биометрических данных мошенников

С января 2026 года в России запланирован запуск платформы против дистанционных мошеннических схем, которая будет собирать информацию о фамилиях и номерах счетов злоумышленников. Также будет создана база голосов аферистов, введена обязательная маркировка звонков на экранах телефонов и предоставлена возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений.